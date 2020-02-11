محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - نادر نبيل: حقق الأهلي فوزاً ساحقاً على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التي اقيمت مساء الأثنين على ستاد القاهرة في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز. وسجل عمرو السولية هدفاً رائعاً من تسديدة صاروخية ليحتفل على نفس طريقة مؤمن زكريا نجم الأهلي الغائب للإصابة . وواصل الأهلي تصدره لبطولة الدوري بالعلامة الكاملة بعد حصده لـ 42 نقطة من 14 مباراة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو .. "صاروخ" السولية ودعم مؤمن في ثلاثية الأهلي في الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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