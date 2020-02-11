مؤمن زكريا عن رغبة الأهلي منحه مبلغ مالي من الشباب والرياضة: "لا تعليق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رفض مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، التعليق على الأنباء التي تتحدث عن تخصيص مبلغ مالي له من وزارة الشباب والرياضة من الأهلي

وقال زكريا في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إنه يلوم على مسؤولي فريقه عدم دعمه ماديًا أو معنويًا خلال رحلة مرضه الحالية.

وأضاف، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية هو من تكفل بكافة أمور علاجه، لافتا أنه كان بحاجة لدعم مادي ومعنوي من الأهلي ولكن هذا لم يحدث.

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وتابع:" كان من المفترض أن يتحدثوا معي ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير".

وأشار إلى أنه لا يوجد من يتحدث معه أو يتوجه بالسؤال عنه خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن يرفض الحديث عن بعض الأمور حتى لا يثير غضب جماهير الأهلي.

وأتم تصريحاته:" الجميع يتحدث عن أمور غير صحيحة تخص مواعيد سفري أو حصولي على التأشيرة، وأنا الآن في طريقي للولايات المتحدة لبدء العلاج".