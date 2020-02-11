هجوم كاسح.. هل يحطم الأهلي رقمه القياسي في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري المصري الممتاز بالفوز على فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق النيجيري جونيور أجايي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، ليضيف الفريق ثلاث نقاط جديدة ويرتفع رصيده إلى 42 نقطة بالعلامة الكاملة من الفوز في 14 مباراة متتالية ليواصل انفراده بالصدارة.

وفرض الأهلي نفسه على المسابقة من الناحية الهجومية كأقوى خط هجوم برصيد 40 هدفا في 14 مباراة، مبتعدًا بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه في القائمة بـ25 هدفا في 16 لقاء، ويأتي الزمالك ثالثا بـ22 هدفا في 15 مواجهة.

وحقق المارد الأحمر معدلا تهديفيا رائعا بعد مرور 14 جولة، بواقع 2.85 هدفًا في المباراة الواحدة، مما يشير إلى قدرة الفريق على كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد بالدوري المصري، والمسجل باسمه أيضًا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد في الدوري، بعد تسجيل الفريق 75 هدفا في نسخة (2017-18) تحت قيادة حسام البدري، ووصل المعدل التهديفي إلى 2.20 هدفا في المباراة الواحدة.

ورغم تراجع مستوى المهاجمين، بإمكان هجوم الأهلي مع مدربه السويسري رينيه فايلر تحطيم رقمه القياسي، خاصةً مع ارتفاع معدله التهديفي عن الموسم قبل الماضي ومع تبقي 20 مباراة له في الدوري بالموسم الجاري (2019-20).

وكان الأهلي سجل خمسة أهداف في مباراتين، الأولى أمام أسوان في اللقاء الذي انتهى (5-1) أمام أسوان في استاد أسوان بالأسبوع الثالث، والثانية أمام طنطا في اللقاء الذي انتهى (5-0) في الأسبوع الـ13 في استاد القاهرة.

وسجل 14 لاعبا من صفوف الأهلي أهدافه في الدوري، ويتصدر وليد سليمان قائمة الهدافين في الفريق برصيد ستة أهداف، ويليه حسين الشحات (5 أهداف)، ثم محمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وجونيور أجايي (4 أهداف).

نتائج مباريات الأهلي في الدوري:

الأهلي 1-0 سموحة

الأهلي 4-0 الإنتاج الحربي

الأهلي 5-1 أسوان

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الأهلي 4-0 الجونة

الأهلي 3-0 وادي دجلة

الأهلي 1-0 حرس الحدود

الأهلي 1-0 الإسماعيلي

الأهلي 4-0 الاتحاد السكندري

الأهلي 2-0 مصر المقاصة

الأهلي 3-1 نادي مصر

الأهلي 5-0 طنطا

الأهلي 2-0 المقاولون العرب

الأهلي 2-1 بيراميدز

الأهلي 3-0 طلائع الجيش