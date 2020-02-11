ننشر استعدادات بطولة السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي والزمالك



كشفت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة السوبر الافريقي التي يستضيفها ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة القادم، بين الترجي التونسي والزمالك المصري عن آخر مستجدات الاحداث استعداداً لاستضافة هذه النسخة والتي تعتبر الثانية التي تقام في قطر بعد الأخيرة التي جمعت بين الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي.

وأكدت اللجنة بأنه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من سعة الملعب الذي يتسع لـ 19 ألف متفرج، حتى موعد المؤتمر أمس، من جملة طاقة الملعب الاستيعابية التي تبلغ 19 ألف مقعد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة ببرج البدع بحضور خالد النعمة مدير الاتصال، وعلي حمود النعيمي مدير المسابقات وعلي المحمود مدير المنشآت، والرائد علي عبدالله الغانم القائد الأمني للمنشأة باللجنة المحلية المنظمة.

ركلات الجزاء تحدث في بداية المؤتمر علي حمود النعيمي الذي تمنى التوفيق للجنة المحلية في اخراج المباراة بأفضل مظهر، وان تستمتع الجماهير الغفيرة التي ستحضرها بمستوى فني مميز يقدمه الفريقان.

وقال علي حمود النعيمي بأن المباراة ستنطلق الساعة السابعة مساء يوم 14 فبراير الحالي ويتم تنظيمها وفقاً للائحة الاتحاد الافريقي، وفي حالة انتهاء المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية. تدريبات الفريقين.

واوضح النعيمي بأن الترجي سيتدرب على الملعب رقم 3 بجامعة قطر، والزمالك بالملعب رقم 6، منوهاً إلى أن الفريقين سيصلان الدوحة اليوم الثلاثاء، ويتوقع وصول الزمالك الثالثة عصراً والترجي الساعة 11 مساء.

وسيكون التدريب الرسمي للفريقين قبل موعد المباراة بيوم - 13 فبراير، فيتدرب الترجي بداية من الساعة السابعة مساء، والزمالك من الساعة الثامنة والربع، وسيكون التدريبين الرسميين مفتوحين لوسائل الاعلام لمدة ربع ساعة فقط، فيما لن تكون فرصة للاعلام

لحضور بقية التدريبات.

وأن الاجتماع الفني للمباراة سيعقد يوم الخميس 13 فبراير بفندق شيراتون عند الساعة العاشرة صباحاً. في حين ستجرى تدريبات الحكام في اسباير مع حكام الاتحاد القطري لكرة القدم.

وقال علي حمود بأن هذه النسخة الثانية من السوبر الافريقي التي تقوم قطر بتنظيمها وانهم يتطلعون كلجنة محلية ومن خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات إلى تقييمها ودراستها من أجل الاستفادة منها خاصة وأن قطر مقبلة على استضافة فعالية كبيرة هي كأس العالم 2022.

فريقان عربيان

من جهته رحب خالد النعمة مدير الاتصال في اللجنة المحلية ببطلي القارة الافريقية الترجي والزمالك في الدوحة، مؤكداً أنهم يتطلعون إلى الترحيب بجماهير الناديين في استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة والذي استضافة النسخة السابقة من البطولة التي حققت نجاحاً كبيراً ويثقون أن هذه النسخة ستحقق النجاح المطلوب.

وقال خالد النعمة بأن استضافة السوبر للمرة الثانية توالياً يؤكد ثقة المجتمع الدولي في قطر كمحطة أساسية لتنظيم الفعاليتا الرياضية ، وأنه لحسن الحظ فان المباراة ستقام بين فريقين عربيين لهما قيمتهما الكبيرة ليس على المستوى الافريقي والعربي فقط بل حتى على مستوى العالم. وكشف النعمة بان اللجنة المحلية قد أعدت فعاليات عديدة للجماهير من خلال تصميم منطقتين للجماهير، وأن أبواب الملعب ستفتع الساعة الرابعة عصراً من أجل تمكين الجماهير من الاستمتاع بالفعاليات التي تم تصميمها ويغلب عليها الطابع العربي الذي يتماشى مع الثقافتين المصرية والتونسية، بالاضافة إلى ابراز ثقافة دولة قطر.. الحضور المبكر وقدم

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النعمة الدعوة للجماهير للحضور مبكراً لتفادي الازدحام المروري والازدحام في بوابات الدخول، منوهاً إلى انه لم يتبق سوى 201 تذكرة فقط من سعة الملعب الذي يتسع لـ 19 ألف متفرج.

وان سرعة بيع التذاكر ونفادها يدل على أن آلية البيع التي تم العمل بها إيجابية.

ونوه إلى أن الملعب قد تم تقسيمه مناصفة بين جماهير الفريقين، وقد سبق لهم التواصل مع الجاليتين التونسية والمصرية وروابط مشجعي الفريقين، كما قامت اللجنة بتنظيم جولة لكأس البطولة، شملت الكثير من الأماكن في الدولة، كما أن الكأس سيكون متوفراً اليوم في اليوم الرياضي صباحاً في اسباير وعصراً في كتارا، وستكون الفرصة متاحة للجماهير لالتقاط الصور معه.

أكد الرائد علي الغانم بأن التجهيزات الامنية لاستضافة المباراة قد اكتملت تماماً، وانهم قد فرغوا من وضع خطة استقبال الجماهير، وحث الجميع بالتعاون مع رجال الامن والمنظمين، ودعاهم لمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة الداخلية واللجنة الأمنية للحصول على التحديثات فيما يخص الأشياء الممنوع دخولها للملعب.

ونوه الغانم إلى ان جماهير الترجي وجماهير الزمالك من حقها مؤازرة فريقها وتشجيعه ولكن في حدود المعقول، وأن الاجراءات الأمنية ستكون مشددة وسيمنع تماماً دخول الألعاب النارية إلى الملعب.

لأن السلطان الامنية مسؤوليتها تتلخص في سلامة كل من هو داخل الملعب من لاعبين ومدربين واداريين ومنظمين وجماهير.

اختيار ملعب الغرافة

قال خالد النعمة بأن اختيار ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة تم بالتشاور مع الاتحاد الافريقي، وأن هذا الملعب سبق له وأن استضاف النسخة السابقة من السوبر الافريقي بين الرجاء المغربي والترجي التونسي

وقد كانت تجربة استضافتها لها ناجحة جداً، مؤكداً أن ملعب الغرافة يعد من الملاعب الجيدة خاصة من النواحي التنظيمية كما انه يتسع لعدد كبير من الجماهير.

علي المحمود: 248 متطوعاً لخدمة الجماهير

أوضح علي المحمود مدير المنشأة عن سعادتهم باستضافة السوبر الافريقي للمرة الثانية على التوالي، كتأكيد على أن الدوحة عاصمة الرياضة في المنطقة، مؤكداً جاهزية ملعب الغرافة التامة لاستضافة المباراة التي تجمع بين الترجي التونسي والزمالك المصري، كما استضاف العام الماضي مباراة الرجاء المغربي والترجي التونسي في ذات المناسبة.

واوضح المحمود بأنهم وكخدمة للجماهير تم اختيار 248 متطوعأً تم تقسيمهم وتوزيعهم على مختلف الفرق.