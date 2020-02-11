اخبار الرياضه

جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

يخضع الحكم الدولي جهاد جريشة، للتحقيق في اتحاد الكرة اليوم ، بعد أزمته الأخيرة مع لجنة الحكام بسبب القائمة

الدولية.

كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضي موعدًا للتحقيق إلا أن جريشة

اعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.

وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا