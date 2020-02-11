جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة

يخضع الحكم الدولي جهاد جريشة، للتحقيق في اتحاد الكرة اليوم ، بعد أزمته الأخيرة مع لجنة الحكام بسبب القائمة

الدولية.

كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضي موعدًا للتحقيق إلا أن جريشة

اعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.

وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.