يخضع الحكم الدولي جهاد جريشة، للتحقيق في اتحاد الكرة اليوم ، بعد أزمته الأخيرة مع لجنة الحكام بسبب القائمةالدولية.
كانت لجنة الحكام حددت يوم الخميس الماضي موعدًا للتحقيق إلا أن جريشةاعتذر عن عدم الحضور لظروف مرض والدته.
وكان جريشة قدم شكوى ضد لجنة الحكام بسبب تغيير ترتيبه في القائمة الدولية من رقم 1 إلى رقم 3.
كانت هذه تفاصيل خبر جهاد جريشة يخضع للتحقيق في اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.