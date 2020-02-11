مؤمن زكريا: لم أحصل على الدعم من الأهلي.. ولا أتحدث تجنبًا لغضب الجماهير

أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، إنه لم يحصل على دعم مادي أو معنوي من القلعة الحمراء، يناسب ما قدمته خلال فترة تواجدي به.

وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية " بعد الإصابة التي تعرضت لها مؤخراً وابعدتني عن الملاعب فإني لم أحصل على دعم مادي أو معنوي يناسب ما قدمته للفريق، ولا

أرغب في الحديث عن أي شيء تجنباً لغضب الجماهير الحمراء مني".

وأردف "ولكني أشكر الجماهير المصرية عامة، وجماهير الأهلي بشكل خاص على مساندتهم المستمر لي، وأتمنى أن اتمكن من العودة مرة أخرى في أقرب وقت ".