مؤمن زكريا يطلب من الجماهير الدعاء له بالشفاء

طلب مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي من جماهير الكرة المصرية، أن تدعو له بالشفاء خلال الفترة المقبلة.

وقال زكريا في تصريحات تليفزيونية "لا أعلم حتى الأن ما هي إصابتي، ولكني

في طريقي للسفر إلى أمريكا للخضوع لفحوصات طبية شاملة، وأتمنى من الجماهير أن تدعو لي بالشفاء، لم يتم حقني أو أي شئ من هذا القبيل".

وواصل أن ترتيبات التأشيرة وتنسيق المواعيد مع الطبيب الذي سيخضع للكشف معه سبب تأخير السفر، مشيرًا إلى أنه غير مُحدد المدة التي سيخضع فيها للعلاج في أمريكا، ولافتًا إلى أنه سيخضع للعلاج في مستشفى بواشنطن.