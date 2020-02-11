جمال حمزة يكشف عن نجم الأهلي الذي كان يتمنى اللعب بجواره

كشف جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، عن اسم لاعب الأهلي الذي كان يتمنى أن ينضم إلى صفوف الفريق الأبيض، لكي يتمكن من اللعب بجواره.

وقال حمزة في تصريحات إذاعية عبر نجوم إف إم "كان من ضمن

أمنياتي أن ينضم محمد بركات لاعب الأهلي إلى صفوف الزمالك".

وتابع "كنت أتمنى أن أشارك بجوار بركات في الملعب بالزمالك، فكنت اتمنى ان يضمه الفريق الأبيض لكي

أتمكن من اللعب معه بالقميص الأبيض، فهو لاعب مميز، وكنت سأنسجم معه بسهولة".

وتابع "ربما كان سيظهر ثنائي مميز بيني وبين بركات، ولكن من أفضل الثنائيات التي كونتها هي مع النجم حازم إمام فقد كنا منسجمين للغاية، ونقدم سويًا لمحات رائعة ومستوى جيد وحققنا الكثير مع الزمالك".