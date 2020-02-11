جمال حمزة : مدرب منتخب مصر يضع لاعبي الأهلي على رأس اختياراته

أكد جمال حمزة نجم الزمالك الأسبق، أن المدير الفني لمنتخب مصر يكون حريص على جعل لاعبي الأهلي هم أول اختياراته للفراعنة.
وقال حمزة في تصريحات عبر إذاعة نجوم إف إم "امتشفت ذلك الأمر خلال موقف صعب مررت به في عام 2003، حيث كنا 8 لاعبينمن الزمالك مشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر تحت قيادة محسن صالح حينها".
وواصل "ولكننا فوجئنا ان الجمهور يهاجمنا بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين المنتمين إلى الزمالك في التشكيل الأساسي، وكانوا يرغبون في تواجد
وتابع "لقد أثر الأمر علينا كثيراً ما شعرنا به من رغبة الجماهير في أن يتواجد لاعبي الاهلي في التشكيل على حساب الزمالك، وتكرر الأمر مع المدير الفني الإيطالي تارديلي الذي استمع للمحيطين به، وأصبحنا لا نشارك كما كان الأمر مع محسن صالح".
واختتم "ما حدث كان أمر مؤثر، ومدرب منتخب مصر يكون لاعبي الأهلي على رأس إختياراته".
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