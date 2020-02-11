كيشو يعود للقاهرة بذهبية أفريقيا للمصارعة

عاد بطل المصارعة العالمي محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة ، الي القاهرة بعد التتويج بالميدالية الذهبية لبطولة أفريقيا للمصارعة بالجزائر والتي اختتمت أمس.

وتعد هذه الميدالية الثانية لكيشو خلال هذا العام بعد ذهبية إيطاليا الشهر الماضي ، والميدالية الحادية

عشر له في مشواره الافريقي، علي التوالي ليقفز بذالك الي المركز الثالث في التصنيف العالمي للمصارعة ، وجاءت المشاركة بالبطولة الأفريقية من أجل الإعداد لأوليمبياد طوكيو،وفقا لخطة الاعداد الموضوعه له.

وقال كيشو بعد الوصول انا سعيد بما تحقق واسعي الي تحقيق المزيد ، وأشار إلى أنها تأتي في بداية موسم إعداد للدورة الأوليمبية.

وتوجه كيشو بالشكر لكل عناصر المنظومة الرياضية بمصر في مقدمتها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والعميد عصام نوارة رئيس الإتحاد المصري للمصارعة .