من وراء زيارة حسام حسن إلى النادي الأهلي؟

أثار ظهور حسام حسن المدير الفني السابق لفريق سموحة وعميد الكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولم يصدر النادي الأهلي أي تعليقات عن سر ظهور حسام حسن رغم توتر العلاقة بينه وبين جماهير القلعة الحمراء أو مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. حسن رغم توتر العلاقة بينه وبين جماهير القلعة الحمراء أو مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذكرت مصادر داخل النادي الأهلي لـ"بوابة الوفد" أن تواجد حسام حسن أمر طبيعي لأنه عضو عامل بالنادي ولا يستطيع أحد منعه وفقاً للوائح خاصة أنه قام بسداد اشتراكات عضويته. حسام حسن أمر طبيعي لأنه عضو عامل بالنادي ولا يستطيع أحد منعه وفقاً للوائح خاصة أنه قام بسداد اشتراكات عضويته. وأضافت المصادر أن سر زيارة حسام حسن يرجع إلى تلقيه دعوة من زملاءه السابقين وبعض أصدقاءه القدامى بالنادي للحضور وخوض لقاء للكرة الخماسية.



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