الهلال يحقق أول انتصاراته بدوري أبطال آسيا على حساب “شاهر” الإيراني

حقق نادي الهلال انتصارًا “افتتاحيًا” في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا على حساب نادي شاهر خودرو، بهدفين دون رد.

قدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمواجهة شاهر خودرو فريق الهلال في أهم مباريات اليوم الاثنين 10-2-2020 في إطار منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

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ورفع الهلال رصيده إلى ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الثانية، ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه النفيس.

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وشهد شوط المباراة الأول تضييع الزعيم السعودي لوابل من الفرص المحققة، حيث أضاع الإيطالي “جيوفينكو” انفرادين، بجانب تنازل جوميز عن تسجيل هاتريك سهل خلال المباراة، بتضيعه لهدفين محققين على أقل تقدير.

وتقدم للهلال البيروفي كاريو، مع حلول الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لعبة الهدف بدأت باستخلاص مثالي للكرة من جيوفينكو بعد تدخل قوي منه على أحد مدافعي شاهر خودرو في الرواق الأيسر، ثم مرر إلى سالم الدوسري الذي أهداها لآندري كاريو على خط الـ 18، ليطلق كاريو تصويبة قوية لمست مدافع وغيرت اتجاهها وعانقت الزاوية اليسرى.

وعزز الهلال عبر هدافه جوميز، وكانت قصة الهدف كالتالي “مرور مذهل بسرعة متوسطة وتمويه ذكي ومراوغة للمدافع من الجهة اليسرى من كاريو ثم تمرير أرضية متقن نحو بافيتيمبي جوميز الذي لمسها بلمسته القاتلة المعتادة ليحولها داخل المرمى.