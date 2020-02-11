رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه اليوم الثلاثاء نادي المقاولون العرب نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي بينما فاز النادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وتعادل نادي طنطا علي ارضه أمام نظيره نادي إنبي سلبيا.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون وبيراميدز:

1- الأهلي 42 نقطة.

2- المقاولون العرب 32 نقطة.

3-الزمالك 31 نقطة.

4-الاتحاد السكندري 27 نقطة.

5-بيراميدز 26 نقطة.

6-سموحة 24 نقطة.

7-إنبي 24 نقطة.

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8-الانتاج الحربي 23 نقطة.

9-الإسماعيلي 21 نقطة.

10-المصري 20 نقطة.

11-حرس الحدود 19 نقطة.

12-الجونة 19 نقطة.

13-أسوان 18 نقطة.

14-طلائع الجيش 15 نقطة.

15-طنطا 15 نقطة.

16-مصر المقاصة 14 نقطة.

17-وادي دجلة 14 نقطة.

18-نادي مصر 11 نقطة.