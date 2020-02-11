رياضة | دوري أبطال آسيا.. مفاجأة بالجملة في اليوم الأول ومواجهات ساخنة باليوم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال آسيا.. مفاجأة بالجملة في اليوم الأول ومواجهات ساخنة باليوم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق يوم الاثنين اليوم الأول لدور المجموعات من بطولة بطولة دوري ابطال اسيا والذي شهد العديد من المفاجآت القوية والمثيرة حيث حقق نادي باختاكور من أوزبكستان فوزا مثيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.



وتعادل نادي الشرطة العراقي علي ارضه ووسط جماهيره إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي استقلال طهران الإيراني وتعادل نادي الوحدة الإيطالي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي أهلي جدة السعودي إيجابيا بنتيجة 1 / 1.

بينما حقق حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا الهلال السعودي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي خودرو الإيراني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ. Advertisements

يذكر أن نادي الهلال السعودي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد أن تخطي عقبة نظيره نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويواجه اليوم الثلاثاء نادي سباهان اصفهان الإيران نظيره نادي العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي الشارقة الإماراتي نظيره نادي التعاون السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بمدينة الشارقة الإماراتية.