رياضة | محمد صلاح.. السولية أفضل لاعب فى الأهلي والزمالك قادر على حصد 3 بطولات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح.. السولية أفضل لاعب فى الأهلي والزمالك قادر على حصد 3 بطولات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفنى لفريق الترسانة، عن أداء النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تصدر الفريق جدول الدوري بفوز 14 مباراة متتالية.
وأعرب محمد صلاح عن إعجابه بلاعب وسط الأهلي عمرو السولية، مؤكدًا انه أفضل لاعبي الأهلي هذا الموسم.
وصرح مدرب الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسين الشحات لم يكن جيد في مباريات الأهلي الأخيرة ومحمد مجدي قفشة عوض غياب عبدالله السعيد بنسبة 80%".
وأوضح محمد صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الزمالك قادر على حصد 3 بطولات هذا الموسم منهم بطولتين في عيد الحب".
وأضاف: "تدوير اللاعبين عيب كارتيرون في الزمالك وهبوط مستوى فرجاني ساسي أثر على نتائج الزمالك".