رياضة | فايلر يرفض إراحة لاعبي الأهلي ويستأنف تدريباته استعدادًا للمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض إراحة لاعبي الأهلي ويستأنف تدريباته استعدادًا للمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته اليومية ظهر الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدى فى مسابقة الدورى العام.

ويلتقي الأهلي بنظيره المصري في مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدورى الممتاز، يوم الجمعة 14 فبراير الجاري باستاد حرس الحدود.

ورفض رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي منح اللاعبين راحة الثلاثاء، وقرر خوض التدريبات الجماعية فى الواحدة والنصف ظهرًا، من أجل الاستعداد للمواجهة الصعبة المقبلة أمام المصري البورسعيدى.

ويحتل الأهلى صدارة الدورى المصري الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما حقق الفوز الـ14 على التوالى، مساء الاثنين، على حساب نظيره طلائع الجيش، بثلاثية نظيفة، سجلها جونيور أجايى وعمرو السولية ومحمد مجدى "أفشة".