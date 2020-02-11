رياضة | استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من مباراة السوبر المصري.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من مباراة السوبر المصري.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأكد الغندور أن ذلك القرار جاء بسبب جنسية مدربي الفريقين، فيقوم بتدريب الاهلي السويسري رينيه فايلر بينما يقوم لتدريب الزمالك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وتحدث الغندور في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن اتحاد الكرة لم يستقر على اسم أو جنسية حكم مباراتي القمة.

ويذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري ستكون بوجود تقنية حكم الفيديو " VAR".