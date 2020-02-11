رياضة | أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 10-2-2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 10-2-2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 10 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صدمة جمهور الملكي بسبب عدم البلجيكي إيدين هازارد نجم الفريق اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- راموس يحقق فوزًا مميزًا مع ريال مدريد

حقق سيرجو راموس قائد ريال مدريد الإسباني رقمًا مميزًا رفقة الفريق الملكي، وذلك بعد فوز الريال على أوساسونا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا، أن راموس، تمكن من التسجيل في 20 ملعب مختلف، لحساب منافسات الدوري الإسباني.

كان آخر ملعب زار صاحب (33 عاما) شباكه هو "أل سادار" معقل أوساسونا، وذلك عبر ضربة رأسية سجل من خلالها ثاني أهداف فوز "الميرينغي" على أصحاب الأرض 4-1، في الجولة 23 من "الليغا".

وأوردت ماركا أن راموس تمكن من تسجيل 28 هدفاً خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو.

في حين أحرز قائد ريال مدريد أكبر عدد من الأهداف في معقل إشبيلية رامون سانشيز بيزخوان بواقع 3، ويليه "كامب نو"، (ميستايا)، (سيوتات دي فالنسيا)، (سون مويكس) و(كورنيا أل برات) بهدفين، أما بقية الملاعب فسجل راموس في كل منهم هدفاً واحداً.

وكان راموس قد ظهر مع النادي الملكي لأول مرة في موسم (2005/2006) وسجل 63 هدفًا في مسابقة الدوري الإسباني.

- كاسيميرو يحصد جائزة فريدة جديدة مع ريال مدريد

حصد الدولي البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، على جائزة جديدة مع الملكي، بعد ثبات مستواه الرائع مع الفريق.

وتوج كاسيميرو، بجائزة أفضل لاعب لريال مدريد في شهر يناير الماضي، بعد اختياره من بين خمسة لاعبين في الملكي.

وعلق كاسيميرو، عل هذه الجائزة قائلا: الشهر المنصرم كان حافلا بالانتصارات بالنسبة للفريق الملكي؛ وسلط الضوء على تطور أداء لاعبي الفريق، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الحالة، نظرا لأن "الأهم قادم الآن".

وأشار صمام أمان الريال في وسط الميدان:" اختياري تكريم فردي لكنه لا يتحقق إلا بدعم الزملاء في الفريق، لأنك في كرة القدم يجب أن تفكر دائما في الجماعية" مشددا على أنه كان شهرا مميزا بالنسبة للجميع

- مكأفئة خاصة من زيدان للاعبي الريال بعد رباعية أوساسونا

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كاسحا على نظيره أوساسونا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعهما مساء أمس الأحد، بالدوري الإسباني "ليجا".

وحسب التقارير الصحفية فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، قرر مكافأة لاعبيه عقب الفوز الكبير على أوساسونا.

وذكرت صحيفة "ماركا"، أن زيدان كافأ لاعبي الميرنجي بمنحهم يومين راحة من التدريبات، على أن يعود الفريق للتدريب مجددًا صباح الأربعاء المقبل.

وأضافت أن زيدان منح لاعبيه، فرصة للراحة قبل المباراة المقبلة في الليجا أمام سيلتا فيجو، والمقرر لها الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، خاصة بعد خروج الفريق من منافسات كأس ملك إسبانيا.

- نجم ريال مدريد يحقق إنجازاً تاريخياً

دون لاعب ريال مدريد، إيسكو ألاركون، رقماً مميزاً بعد الفوز على أوساسونا 4-1، في إطار الأسبوع 23 بالدوري الإسباني.

وفقاً لموقع النادي الرسمي، افتتح إيسكو التسجيل لريال مدريد في الفوز ضد أوساسونا على ملعب إل سادار، محققاً هدفه رقم 50 مع "الملكي".

وافتتح إيسكو سجله التهديفي مع ريال مدريد ضد ريال بيتيس في 18 أغسطس (آب) 2013، ووصل إلى هدفه رقم 50 مع ريال مدريد في موسمه السابع مع الفريق، الذي خاض معه 297 مباراة.

في هذه المواسم السبعة، سجل إيسكو الأهداف في خمس مسابقات: الدوري (36 هدفاً)، وكأس الملك (6)، ودوري الأبطال (5)، وكأس العالم للأندية (1)، وكأس السوبر الأوروبي (1)، وكأس السوبر الإسباني (1).

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وجاء أفضل سجل له مع 11 هدفاً في الموسمين 2013-2014 و 2016-2017، يليه 9 أهداف في موسم 2017-2018، أما في الموسمين 2014-2015 و2018-2019 سجل 6 أهداف، ووصل إلى 5 أهداف في موسم 2015-2016، وفي ذلك الموسم أيضاً، سجل هدفاً في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد فالنسيا

وسجل إيسكو 7 ثنائيات مع ريال مدريد: 5 في "الليغا"، واثنين في كأس الملك، في المسابقة المحلية سجل هدفين ضد أتلتيك بلباو (2013-2014)، وريال بيتيس (2016-2017)، وغرناطة (2016-2017)، وسبورتينغ خيخون (2016-2017)، وإسبانيول (2017-2018).

- صراع مشتعل بين ريال مدريد والسيتي على نجم الدوري الإنجليزي

يسعى زين الدين المدير الفني، لتدعيم صفوف الملكي بصفقات قوية، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن زيدان يراقب أحد نجوم مانشستر سيتي، تمهيدا لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي تلجراف" يراقب عن كثب وضعية رحيم سترلينج مع فريقه مانشستر سيتي، خاصة وأنه يرغب في ضمه منذ مطلع الموسم الجاري.

ويرغب الملكي في خطف نجم الدوري الإنجليزي، الذي يعد من أهم ركائز مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا.

وفي المقابل تدرس إدارة السيتي منح سترلينج، عقدًا ضخمًا يبلغ أكثر من 520 ألف يورو كراتب أسبوعي من أجل ضمان بقاء اللاعب.

- هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن عودة البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، بالمباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، بمنافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا تأجلت.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن هازارد كان متوقعا أن يدخل تشكيلة الفريق بشكل تدريجي، من أجل الحصول على إيقاع المباريات، وهو ما لم يحدث رغم مشاركته في التدريبات الجماعية منذ 30 يناير الماضي.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركة هازارد تأجلت، خاصة وأنه تعرض للإصابة منذ 26 نوفمبر الماضي، ولم يتبق أمامه سوى مباراتين فقط وهما سيلتا فيجو وليفانتي يومي 16 و22 فبراير الجاري، كي يحصل على إيقاع المباريات قبل مواجهة السيتي بدوري أبطال أوروبا، يوم 26 من الشهر ذاته.

- نجم ريال مدريد يكشف سر صعوبة مباراة اوساسونا في الليجا

كشف اللاعب البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق ريال مدريد سر صعوبة مباراة فريق اوساسونا بالرغم من تحقيق الفوز بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الليجا.

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية : "‏جماهير أوساسونا شكلت ضغط كبير، وتحلينا بالهدوء وكنا نعرف ان المباراة ستكون كذلك، ‏ولقد أظهرنا أننا نقاتل من أجل كل شيء".

وأضاف : "‏لقد كانت مباراة خطيرة جدًا، وكنا نعلم انه ملعب صعب للغاية، ‏وعرفنا كيف تسير المباراة وعدنا في النتيجة بشكل جيد".

وتابع : "‏في الاسبوع الماضي شهدنا الخروج من كأس ملك اسبانيا وكانت مباراة معقدة عقليًا، ولكننا أظهرنا أننا قادرون على القتال من أجل كل شيء، وهناك أشياء كثيرة في المستقبل واليوم حصلنا على ثلاث نقاط مهمة للغاية".

- 150 مليون يورو تفصل كبار أوروبا عن خطف نجم نابولي

أظهر كبار قارة أوروبا اهتمام كبير بالتعاقد مع واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن هناك صراع كبير بين كبار قارة أوروبا للتعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن كوليبالي كان قد أظهر رغبة كبيرة في الرحيل عن صفوف نادي نابولي في نهاية الموسم الجاري لخوض تجربة جديدة مع نادي جديد.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود شرط جزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يصل إلى 150 مليون يورو لمن يرغب في ضمه في الصيف.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي في عقد كوليبالي مع نادي نابولي يسري فقط على الأندية المتواجدة خارج إيطاليا.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم كوليبالي في الصيف القادم أبرزها نادي ريال مدريد ونادي مانشستر يونايتد ونادي برشلونة ونادي مانشستر سيتي ونادي باريس سان جيرمان.