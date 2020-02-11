رياضة | أخبار برشلونة اليوم الإثنين 10 فبراير: أسطورة البرسا يقترب من العودة.. نجم البريميرليج يريد البلوجرانا.. ورطة كبرى تضرب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم الإثنين 10 فبراير: أسطورة البرسا يقترب من العودة.. نجم البريميرليج يريد البلوجرانا.. ورطة كبرى تضرب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 10 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي انتصار البارسا على فريق ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 10 - 2 - 2020 :-

- برشلونة يواجه خطر اللعب بدون دفاع أمام ليفانتي

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية الشهيرة أن نادي برشلونة تلقي ضربة موجعة اليوم الاثنين بعد غياب جيرارد بيكيه عن تدريبات الفريق بالإضافة إلي المدافع صامويل اوميتي الذي تعرض لإصابة في المباراة السابقة أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز، وقالت الصحيفة :" يوجد خطر في برشلونة حيث أن قلوب الدفاع المتاحين بيكيه واومتيتي لم يتدربا بشكل طبيعي هذا اليوم مع المجموعة استعدادا للمباراة المقبلة أمام نظيره نادي ليفانتي".

- هداف البريميرليج يغازل برشلونة

أشار موقع 90 مينت البريطاني، إلى أن مهاجم آرسنال، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، لم يغلق الباب بشأن الانتقال إلى برشلونة الإسباني، وذكرت تقارير صحافية فرنسية في وقت سابق، أن النادي عرض على "الغانرز" الحصول على خدمات صاحب 30 عاماً في يناير (كانون الثاني) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إلزامية الشراء، وذلك لتعويض الأوروغوياني لويس سواريز.

- مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة قوية من العيار الثقيل حيث قالت إن إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو الكتالوني أجري اتصالا باللاعب الدولي الإسباني أندريس إنيستا للعودة لصفوف نادي برشلونة علي سبيل الأعارة حتى نهاية الموسم.

- أفضل نجمين في برشلونة ضد ريال بيتيس

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن تقييم لاعبي فريق برشلونة عقب مباراتهم مساء أمس الأحد أمام ريال بيتيس والتي حسمها الفريق الكتالوني لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واختل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصدارة في تقييم اللاعبين بـ8 درجات بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه بالأمس، بجانب الهولندي فرانكي دي يونج فيما جاء البرازيلي أرثور ثانيًا بـ7 درجات.

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- نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

يراقب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي موقف نجم فريق برشلونة في الفترة المقبلة مع النادي من أجل التعاقد معه في الصيف القادم، وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "ديلي ستار"، إن هدف ليفربول القادم هو عثمان ديمبلي، حيث أن اللاعب الفرنسي قد يخرج من برشلونة في الصيف المُقبل بسبب إصاباته المتكررة.

- فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن مع قلة ضغط المباريات في الأسبوعين المقبلين، فسوف يكون أمام سيتين في هذه الفترة فرصة كبيرة كي يستعب اللاعبين المزيد من المطالب التكتيكية التي يريدها خاصة ببناء الهجمة، وفرصة لإعادة توحيد الصفوف، وشهدت الفترة الماضية ضغط كبير في المباريات لبرشلونة خاصة خارج ملعبه مع كيكي سيتين الذي جاء خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي.

- التشكيل المثالي للجولة 23 من الدوري الإسباني

أعلن موقع "SOFASCORE التشكيل المثالي للجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" والتي انتهت مبارياته مساء أمس الأحد باستضافة ريال بيتيس لنظيره برشلونة والتي حسمها الأخير لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشهد التشكيل تواجد لاعبان من ريال مدريد ومثلهما من خيتافي، ولاعب واحد من برشلونة.

وجاء التشكيل على النحو التالي :-

حراسة المرمى : أيتور "ليفانتي"

خط الدفاع : فرساليكو "أتلتيكو مدريد" - زوبيليدا "ريال سوسيداد" - دجيني "خيتافي" - بالينزياجا "أتلتيك بيلباو".

خط الوسط : ألكانتارا "سيلتافيجو" - إيبورا "فياريال" - لوكا مودريتش / إيسكو "ريال مدريد".

خط الهجوم : ليونيل ميسي "برشلونة" - مولينا "خيتافي".