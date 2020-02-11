رياضة | تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرار لجنة الانضباط بإيقافه لمباراة وغرامة 50 ألف جنيه على خلفية ما حدث عقب نهاية مباراة بيراميدز.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"أنا حزين للغاية لما تم اتخاذه.. المسابقة تدار بلوائح وقوانين وليس بالأهواء".



وأضاف :"مع احترامي الكامل للجنة ولاتحاد الكرة، هل يعقل أن يتم الإعلان عن العقوبة بين شوطي مباراة اليوم".



وأشار :"ما قولته للكابتن إبراهيم نور الدين "بلاش صفارة كتيرة يا كابتن عايزين نلعب".



وأوضح :"هل البطاقة الصفراء الآن هي توقيع الغرامة بقيمة 50 ألف جنيه، لو فعلت أي شئ في اللقاء كان الحكم طردني".

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وتابع :"عقب نهاية المباراة قمنا بتهدئة لاعبي بيراميدز، لم أتحدث ولم أتجاوز مع أحد نهائيا".



واستطرد :"هل في قرار في العالم كله يصدر بين شوطي المباراة، أمامنا مباراة هامة للغاية أمام المصري ولها حسابات جماهيرية وفنية".

وتسأل :"ماذا حدث من النادي الأهلي في أحداث مباراة بيراميدز، وماذا فعلنا".



وزاد :"علاقتنا متميزة للغاية مع اللاعبين، قمنا بمصافحة اللاعبين أمثال إسلام عيسى ودونجا عقب نهاية المباراة".



وأتم حديثه :"ليس لي علاقة نهائيا بأحداث مباراة بيراميدز، الأهلي ليس طرفا في المباراة نهائيًا".

