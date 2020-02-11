رياضة | نبأ سار لتشيلسي بشأن نجم وسط الدوري الإيطالي

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تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي نبأ سار بشأن واحد من نجوم خط الوسط في الدوري الإيطالي الممتاز.

تشيلسي يظهر رغبة في ضم ميرتنز في الصيف

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي يريد التعاقد مع البلجيكي درايز ميرتنز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي هو من طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ميرتنز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

كما ذكرت التقارير أن هناك عقبة من المتوقع أن تقف أمام نادي تشيلسي لضم اللاعب وهي محاولة نادي نابولي تجديد عقده منذ فترة.

نبأ سار لنادي تشيلسي بشأن ميرتنز

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه من غير المتوقع أن يتوصل نادي نابولي إلى اتفاق لتجديد عقد درايز ميرتنز واللاعب يقترب بشده من مغادرة النادي.

وحسب ما نشرته الصحيفة فإن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات ميرتنز مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك درايز ميرتنز في 24 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

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نبأ سار لتشيلسي بشأن نجم وسط الدوري الإيطالي

تلقى نادي تشيلسي الإنجليزي نبأ سار بشأن واحد من نجوم خط الوسط في الدوري الإيطالي الممتاز.

تشيلسي يظهر رغبة في ضم ميرتنز في الصيف

وأكدت العديد من التقارير الصحفية أن نادي تشيلسي يريد التعاقد مع البلجيكي درايز ميرتنز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت التقارير إلى أن فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي هو من طالب إدارة النادي بالتعاقد مع ميرتنز في نهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

كما ذكرت التقارير أن هناك عقبة من المتوقع أن تقف أمام نادي تشيلسي لضم اللاعب وهي محاولة نادي نابولي تجديد عقده منذ فترة.

نبأ سار لنادي تشيلسي بشأن ميرتنز

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه من غير المتوقع أن يتوصل نادي نابولي إلى اتفاق لتجديد عقد درايز ميرتنز واللاعب يقترب بشده من مغادرة النادي.

وحسب ما نشرته الصحيفة فإن اللاعب لا يمانع في الانضمام إلى نادي تشيلسي في نهاية الموسم الجاري.

مشاركات ميرتنز مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك درايز ميرتنز في 24 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 10 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.