رياضة | عاجل.. أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقع على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"حققنا فوزًا هامًا مساء اليوم وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء"".

وتابع :"سيطرنا على المباراة من البداية وحتى النهاية ونستحق الفوز بثلاثية".

وأشار :"كان من الممكن أن نسجل أكثر من 3 أهداف ونتيجة مباراة اليوم عادلة".

وأوضح :"أداء الفريق في مباراة اليوم كان جيد وكان من الممكن أن نسجل أهداف أكثر، وسنعالج الأخطاء في الفترة المقبلة".

وأضاف :"عندما ينزل اللاعبون للملعب عليهم أن يكونوا في كامل تركيزهم".

وتابع :"كرة القدم الاحترافية يجب أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم وفي ظل ضغوط المباريات نعمل على تحضير وتجهيز اللاعبين".

Advertisements

وزاد :"أعمل مع جميع اللاعبين بنفس الشكل حى عندما يحصلون على الفرصة يظهروا بنفس المستوى الذي يظهر عليه الأخرون".

وعن موعد مشاركة حسام عاشور في المباريات قال :"من الصعب أن أقول من سيلعب في المباراة المقبلة، وأحدد من يلعب بناءً على الحالة الفنية للاعبين في التدريبات".

وأوضح :"رمضان صبحي سيبدأ في التدريبات مع الفريق فمن الممكن أن يكون غدًا أو بعد غد".

وحول رأيه في مستوى أحمد الشيخ :"راض عن مستواه في المباراة اليوم مثله مثل زملائه في الفريق في مباراة اليوم".

وأشار :" لا أنظر إلى فارق المباريات وأخوض كل مباراة دون النظر إلى الـ10 نقاط لأنه من الممكن أن تتغير الأمور في أي وقت".

وأتم حديثه :"هناك الكثير من الأمور تكتب في المواقع والجرائد غير صحيحة وأؤكد بأننا لن نخوض مباراة قبل مواجهة صن داونز، ما كتب ليس له أساس من الصحة".