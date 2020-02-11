الامارات | البرازيل يسحق الأرجنتين.. ويبلغ أولمبياد طوكيو

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمنت البرازيل دفاعها عن اللقب الأولمبي في مسابقة كرة القدم الصيف المقبل، بعدما حجزت بطاقتها إلى دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، بفوزها الكبير على غريمتها الأرجنتين التي كانت ضامنة تأهلها 3-صفر، أول من أمس، في مدينة بوكارامانغا الكولومبية في الجولة الثالثة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية تحت 23 عاماً. وافتتحت البرازيل التي توجت بلقبها الأولمبي الأول في تاريخها في دورة ريو دي جانيرو قبل أربع سنوات، التسجيل في الدقيقة 12 عبر باولينيو، وأضاف ماتيوس كونيا ثنائية في الدقيقتين 29 و54. وأنهت البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة، خلف الأرجنتين التي حجزت بطاقتها منذ الجولة الثانية عقب فوزها على كولومبيا المضيفة 2-1. وخرجت الأوروغواي وكولومبيا خاليتي الوفاض بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، الأولى برصيد أربع نقاط والثانية برصيد نقطة واحدة. • 3 أهداف زرعها لاعبو البرازيل في شباك الأرجنتين بتصفيات الأولمبياد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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