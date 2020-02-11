الامارات | ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات لـ «قوى الإمارات» في «عربية السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات لـ «قوى الإمارات» في «عربية السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت منافسات ألعاب القوى، التي أقيمت أمس على مضامير نادي الثقة للمعاقين، ضمن منافسات اليوم الثامن في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتختتم غداً، حصد عداءات ولاعبات الإمارات ثماني ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وأربع ميداليات برونزية.

وجاءت أولى الميداليات الإماراتية الذهبية بفوز لاعبة نادي الشارقة لرياضة المرأة، فاطمة الحوسني، بالمركز الأول في مسابقة رمي القرص، برمية بلغت 41.53 متراً، متفوقةً على لاعبة الأهلي البحريني نورة جاسم، التي سجلت رمية بلغت 40.82 متراً، فيما حلت ثالثاً لاعبة نادي البشائر العماني، زكية خلفان، برمية بلغت 29.50 متراً.

وأكملت لاعبات الإمارات تألقهن، بتتويج لاعبتي نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميداليتين الذهبية والفضية في مسابقة رمي الرمح، بحلول مروة الجسمي في المركز الأول برمية بلغت 24.29 متراً، متفوقة بفارق 56 سنتيمتراً عن زميلتها جوهر الحازمي، التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت ثالثاً لاعبة نادي الفتاة الكويتي، سارة المزين، برمية بلغت 21.18 متراً.

وعلى صعيد ثانية الميداليات الفضية، أحرزت لاعبة نادي الإمارات الرياضي الثقافي، رقية محمد المرزوقي، المركز الثاني في سباق 10 آلاف متر، بزمن بلغ 54 دقيقة و10 ثوانٍ و86 جزءاً من الثانية، في سباق حسمته عداءة نادي الأهلي البحريني بونيتو إيداو بزمن بلغ 37 دقيقة و25 ثانية و51 جزءاً من الثانية.

وفي السباق نفسه (10 آلاف متر)، جاءت أولى الميداليات الإماراتية البرونزية بحلول عداءة نادي الإمارات الرياضي، تحرير راشد، في المركز الثالث بزمن بلغ 56 دقيقة و15 ثانية و69 جزءاً من الثانية.

وتوالت الميداليات البرونزية، بحصول عداءة سيدات الشارقة، بثينة السويدي، على الميدالية البرونزية في سباق 200 متر، بزمن بلغ 27.81 ثانية، متأخرة بفارق 1.66 ثانية عن العداءة البحرينية هاجر الخالدي، التي حلت أولاً وتوجت بالذهبية، فيما ذهب المركز الثاني للعمانية نادي البشائر بزمن 26.63 ثانية.

وعاودت عداءات نادي الإمارات الرياضي التألق بحصول تحرير راشد على برونزية سباق 400 متر حواجز، بزمن بلغ دقيقة و31 ثانية و40 جزءاً من الثانية، متأخرة بفارق 22.26 ثانية عن عداءة نادي الأهلي البحريني صالحة جاسم، التي توجب بالذهبية، ونالت عداءة نادي الفتاة الكويتي فرح راشد الميدالية الفضية، بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و24 جزءاً من الثانية، وبالصورة ذاتها اكتفت عداءة نادي الشارقة لرياضة المرأة مهرة عبدالرحيم بالمركز الثالث في سباق 800 متر، بزمن بلغ دقيقتين و31 ثانية و43 جزءاً من الثانية، فيما حلت أولاً البحرينية منال البحرواي بزمن بلغ دقيقتين و16 ثانية، و69 جزءاً من الثانية، متبوعةً بعداءة نادي الفتاة الكويتي أمل يوسف التي توجت بالفضية، بزمن بلغ دقيقتين و18 ثانية و89 جزءاً من الثانية.

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على جانب آخر، تتحدد مساء اليوم هوية الفريقين المتأهلين إلى نهائي مسابقة كرة السلة، وذلك بإقامة مباراتين لحساب الدور نصف نهائي، تنطلق الأولى في السابعة، على أن تجمع حامل لقب النسخة الماضية سبورتينغ المصري أمام المجمع البترولي الجزائري، وتتبع في التاسعة بلقاء الفحيص الأردني أمام الأمل التونسي.

وجاء تأهل الفرق الأربعة إلى المربع الذهبي، عقب الانتصار العريض لسبورتينغ المصري على الفتاة الكويتي بواقع «107-51»، وفوز الأمل التونسي على الرفاع البحريني «96-77»، والفحيص الأردني على صاحبات الضيافة سيدات الشارقة «67-59»، وآخرها فوز المجمع البترولي الجزائري على الساحل السوري بواقع «57-40».

5 ميداليات إماراتية ملونة في المبارزة

حققت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضوراً على منصات تتويج منافسات المبارزة في فئتي الايبيه والفلوريه، بحصدهن خمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة، في المنافسات التي أسدل الستار عليها أمس في الصالة المغطاة لنادي الثقة للمعاقين.

وأحرزت العنود مبروك السعدي أول الميداليات الذهبية، بفوزها في النهائي على زميلتها في النادي لينا الكعبي بواقع «15-6»، فيما حققت حميد الشطاف المركز الثالث مكرر والميدالية البرونزية.

وفي فئة الفورية، أضافت اللاعبة لطيفة سالم الحوسني ثانية الميداليات الذهبية، بفوزها على زميلتها نورة البريكي «15-11».

• جاءت أولى الميداليات الذهبية عن طريق فاطمة الحوسني في مسابقة رمي القرص، برمية بلغت 41.53 متراً.