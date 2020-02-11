الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات الحول والزمول في المرموم

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات الحول والزمول في المرموم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، إذ أقيمت في الفترة المسائية 12 شوطاً للمحليات والمهجنات كانت جائزة المركز الأول فيها جميعاً سيارات (نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، فورد ستيشن، نيسان سفاري)، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيّمة.

وحسمت «وصايف»، بشعار المضمر محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، قمة الشوط الرئيس للحول المحليات بزمن قدره 12:30:4 دقيقة، بينما ظهر الشعار المميز لهلال محمد بن طراف المنصوري من خلال الشوط الثاني المخصص للحول المهجنات، وذلك بتقديمه «عواصف» على القمة مسجلة زمناً بلغ 12:30:1 دقيقة.

في المقابل، فاز «وافي» المملوك إلى حمد راشد حمد غدير الكتبي بلقب الشوط الثالث للزمول المحليات، بعدما تفوق بشكل واضح على منافسيه واعتلى الصدارة في توقيت قدره 12:46:0 دقيقة، بينما ذهب لقب الشوط الرابع إلى سعيد جابر عبدالله محمد الذي قاد «القفاي» إلى المركز الأول للزمول المهجنات، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن بلغ 12:48:7 دقيقة.

من جهة أخرى، تنافس أبناء القبائل في الفترة الصباحية على مدار 16 شوطاً، 10 منها للإنتاج، وكانت جائزتها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب)، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية.

ومضى الشوط الأول للحول المحليات (إنتاج) لمصلحة «غبه» المملوكة لعبيد بالحلوس ذيبان العامري بزمن قدره 12:34:7 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بينما ظهرت «هملوله» بشعار طويرش عبدالله حلوس العفاري في الشوط الثاني للحول المهجنات (إنتاج)، وحصلت على المركز الأول بتوقيت بلغ 12:37:2 دقيقة.

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وجاء «مخدد» المملوك إلى حمدان مسلّم سعيد الدرعي في صدارة الشوط الثالث للزمول المحليات (إنتاج)، مسجلاً زمناً قدره 12:47:8 دقيقة، وحسم «مداهم» لمحمد سليّم سالم العفاري الشوط الرابع للزمول المهجنات (إنتاج)، وذلك بتوقيت قدره 12:54:1 دقيقة.

من جانب آخر، يصل مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، اليوم، إلى محطته قبل الأخيرة، وذلك من خلال 27 شوطاً تتنافس فيها هجن أصحاب السمو الشيوخ للفوز بألقاب سباقات سن الحول والزمول، عبر مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات، وستقام 14 شوطاً نقدياً من خلال الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال الفائزون من المركز الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

في المقابل، تقام 13 شوطاً من خلال الفترة المسائية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى في الأشواط على سيارات (نيسان بلاتينيوم، فورد ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب)، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

على صعيد متصل، يشهد نادي دبي لسباقات الهجن، اليوم، فعاليات مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية للفطامين، وتعرض من خلال المزاد الذي سيقام على منصة ميدان المرموم 24 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ومن أبرز الزمول التي سيستعرض عيالها في حلبة المزايدة، زمول هجن العاصفة (الشبابي، عالي وطحان)، وزمول الشيخ سيف بن محمد آل نهيان (مداهم، غريب، القائد براق، الصويغي، القرشي، سراب ولد القريشية ومجد ولد طماشه)، وزمول الشيخ طحنون بن محمد (شاهين المهيري والوسمي).