الامارات | روبرتو: نحتاج إلى الوقت للتكيف مع كيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو: نحتاج إلى الوقت للتكيف مع كيكي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب وسط فريق برشلونة سيرجي روبرتو، أن ناديه عانى كثيراً في مباراة ريال بيتيس، رغم فوزه 3-2، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال روبرتو عقب المباراة: «عانينا أمام بيتيس، لكن نحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع خطة كيكي سيتين، لكن بعد الفوز يصبح العمل أسهل».
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.
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