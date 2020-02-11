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الامارات | روبرتو: نحتاج إلى الوقت للتكيف مع كيكي

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د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب وسط فريق سيرجي روبرتو، أن ناديه عانى كثيراً في مباراة ريال بيتيس، رغم فوزه 3-2، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة 23 من لكرة القدم.

وقال روبرتو عقب المباراة: «عانينا أمام بيتيس، لكن نحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع خطة كيكي سيتين، لكن بعد الفوز يصبح العمل أسهل».

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 49 نقطة، فيما يحتل ريال بيتيس المركز الـ13 برصيد 28 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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