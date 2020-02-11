الامارات | مواجهتان في انطلاق «كأس إعمار ماستر للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهتان في انطلاق «كأس إعمار ماستر للبولو» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس إعمار ماستر للبولو، ذات التصنيف 10 هانديكاب، بمباراتين يستضيفهما نادي دبي للبولو والفروسية، وتمتد البطولة حتى 15 الجاري، وتشهد مشاركة أربعة فرق هي: فريق الإمارات بقيادة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق غنتوت بقيادة علي المري، وفريق بن دري بقيادة خالد بن حميد بن دري، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش، وتتنافس الفرق على لقب البطولة، التي تبلغ مجمل جوائزها 120 الف درهم، إضافة إلى الكؤوس والهدايا التذكارية.
وتقص شريط البطولة في الثانية والنصف بمباراة الإمارات بقيادة الفارسة سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد، مع فريقها المكون من اللاعبين: هازيل جاكسون 2 جول، ونيشوا كونا 4 جول، وبينجامين بانيلو 4 جول، أمام فريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش ومعه كل من اللاعبين: فاكوندو كيلي 2 جول، وماركو 3 جول، وفيريكو 5 جول، وتعقبها في الرابعة والنصف المباراة الثانية يلتقي فيها فريق غنتوت مع فريق بن دري.
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