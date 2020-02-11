الامارات | الشارقة يرغب في تذوق «سكري القصيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يرغب في تذوق «سكري القصيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ الشارقة مشواره بدوري المجموعات في دوري أبطال آسيا للأندية بمواجهة قوية أمام ضيفه التعاون السعودي على استاد الشارقة عند الساعة 18:55 من مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى للقاء الذهاب لمباريات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما فريقي بيروزي والدحيل.

ويعود الشارقة للبطولة القارية بعد غياب دام نحو 11 عاماً، منذ مشاركته في نسخة عام 2009 التي انسحب من منافساتها بسبب ظروف تراجع نتائجه في الدوري المحلي، وهو ما عرضه لعقوبات من قبل الاتحاد الآسيوي، من بينها حرمانه من المشاركة في البطولة لمدة عامين، إلى جانب الغرامة المالية.

ويأمل الشارقة في بداية قوية ومثالية أمام التعاون الملقب بـ«سكري القصيم»، وحجز «الملك» مقعده في النسخة الحالية من البطولة، بعد الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققه الموسم الماضي بفوزه بلقب الدوري الإماراتي برصيد 59 نقطة.

وأنهى الشارقة استعداداته لهذه المواجهة التي يخوضها بروح معنوية عالية، بعدما عاد من مدينة العين غانماً نقطة ثمينة خلال مباراته الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

ويعوّل الشارقة في مواجهة التعاون السعودي على الثلاثي، لاعب الراس الأخير ريان منديز، والبرازيلي كايو لوكاس، ومحمد خلفان، ويخطط لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الآسيوي، وإعطاء لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته المقبلة.

ورغم أن الشارقة يفقد في مثل هذه المواجهات المحترف البرازيلي إيغور كورنادو بسبب الإصابة، إلا أن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري سعى خلال الفترة الماضية لتعويض غيابه بانتهاج أسلوب اللعب الجماعي، علماً بأن إيغور يوجد ضمن قائمة الشارقة الآسيوية التي تضم 24 لاعباً، ويمكن الاستعانة به حال شفائه من الإصابة.

وتتشابه ظروف الفريقين، لأن كليهما حقق الموسم الماضي نتائج مشرفة، لكنهما تراجعا خلال الموسم الحالي، إذ يحتل الشارقة حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 28 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الخامس حتى الجولة 17 في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

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والتقى الشارقة مع التعاون في أكثر من مناسبة ودية، كان آخرها لقاء الفريقين العام الماضي خلال معسكرهما الخارجي في هولندا، انتهت بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

العنبري: نحترم التعاون.. ومتفائل بظهور مشرف

أكد مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه يتمنى ظهور فريقه بمستوى فني مشرف أمام التعاون السعودي في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا، لافتاً إلى أنه، ورغم الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق، إلا أنه متفائل، وثقته كبيرة بالعناصر الموجودة لتقديم مباراة قوية، مؤكداً سعادتهم بالمشاركة في البطولة القارية.

وقال العنبري في مؤتمر صحافي، أمس: «نعرف التعاون جيداً، سواء من خلال مشاهداتنا له في الدوري السعودي أو اللقاءات الودية التي جمعتنا به، وهو فريق منظم، ويضم عناصر جيدة، ويعد من الفرق القوية بالدوري السعودي».

وأشار العنبري إلى أن اللاعب كايو، الذي انضم أخيراً للشارقة، سيكون إضافة كبيرة للفريق في هذه البطولة، بحكم خبرته السابقة في المشاركة فيها.

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- يعود الشارقة للبطولة القارية بعد غياب دام 11 عاماً، منذ مشاركته في نسخة عام 2009.