شكرا لقرائتكم خبر عن صحف إيطاليا تبرز سقوط يوفنتوس أمام فيرونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدرت هزيمة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1)، أغلفة الصحف الإيطالية.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «الديربى الكبير، حفل ضخم يستحق المركز الأول.. فى سان سيرو، إنه صدام بين العملاقين لوكاكو وإبراهيموفيتش».

وأضافت: «للأسف يوفنتوس.. كريستيانو لم يعد كافيًا، سوبر فيرونا يسقط سارى.. رونالدو يعطى فقط وهم الهيمنة، ثم بورينى وباتزينى يقودان فيرونا للفوز».

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وحمل غلاف صحيفة «كوريرى ديللو سبورت» عنوان: «ليلة مجنونة لباتزينى، صدمة فى فيرونا: لقد خسر يوفنتوس.. رونالدو يضع اليوفى بالمقدمة لكن باتزينى أتى من مقاعد البدلاء وسجل ركلة جزاء حاسمة».

وتابعت: «إنتر فى الهجوم، يا له من ديربى: كونتى يريد النقاط الثلاث وميلان يستعيد إبراهيموفيتش».

وعنونت صحيفة «توتو سبورت»: «فيرونا سوبر، وسارى لا يعمل.. رونالدو يسجل للمباراة العاشرة على التوالى لكن فريق يوريتش يقاتل مع هدفين من بورينى وباتزينى».

وختمت: «إنتر، إذا فزت فستلحق بيوفنتوس.. لوكاكو ضد إبراهيموفيتش، ديربى ضخم».