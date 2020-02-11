شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي اتفاق التجديد لـ«فتحي» و«سليمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جلسة مع الثلاثى أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى، خلال الأيام الماضية، من أجل الوصول لصيغة اتفاق من شأنها قيام الثلاثى بتجديد عقودهم مع الأهلى، لاسيما وأنها تنتهى بنهاية الموسم الجارى، وعلمت «المصرى اليوم» أن الثلاثى رحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، وأنهم يرغبون في إنهاء مشوارهم الكروى مع الفريق، ولكن اشترط شريف إكرامى المشاركة في المباريات من أجل التواجد مع الفريق، بعدما خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، خلال الفترة الماضية، عقب تعافيه من الإصابة، ومن المنتظر أن يعقد عبدالحفيظ جلسة أخرى مع اللاعبين لإنهاء تجديد التعاقد بشكل رسمى في موعد أقصاه بداية شهر مارس المقبل. من جهة أخرى، ينتظم رمضان صبحى، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع الجارى. وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب سينتظم في التدريبات الجماعية تدريجيا، مشيرا إلى أن حالة اللاعب الفنية والبدنية بعد الانتظام في التدريبات الجماعية هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة السوبر يوم ٢٠ فبراير الجارى.

وكان رمضان صبحى يعانى من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلى والعلاجى خلال الفترة الماضية. فيما يخوض سعد سمير تدريباته العلاجية بشكل مستمر على هامش التأهيل بعد الجراحة التي خضع لها في وتر أكيلس.

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وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن اللاعب بدأ المرحلة الثانية من العلاج الطبيعى التي تنتهى قبل سفره إلى ألمانيا لتحديد برنامجه التأهيلى.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ إن النادى لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بخصوص تأجيل لقاء الزمالك في ختام مباريات الدور الأول للدورى الممتاز، المحدد لها يوم ٢٤ من الشهر الجارى.

وأوضح عبدالحفيظ أن تأجيل لقاء الزمالك في الدورى لم تتم مناقشته من الأساس وفق ترتيبات الجهاز الفنى لجدول الدورى المعلن من لجنة المسابقات باتحاد الكرة. وأوضح أنه تحدد يوم ١٧ من الشهر الجارى موعدًا للسفر إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة فريق الزمالك في السوبر المصرى. وأوضح أنه يجرى التنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لتحديد برنامج الفريق التدريبى في الإمارات. في سياق آخر، طلب الجهاز الفنى تجهيز العديد من مباريات الزمالك الأخيرة في بطولة الدورى والبطولة الإفريقية لدراسة الفريق جيداً بشكل مبكر قبل مواجهته يوم 20 فبراير الجارى في الإمارات من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فيه. فيما رفض الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة سلبية عقب مواجهة طلائع الجيش، التي أقيمت أمس الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبل، وذلك بسبب ضيق الوقت، ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الذين خاضوا مواجهة طلائع الجيش بشكل أساسى تدريبات استشفائية خوفا من تعرضهم للإجهاد.