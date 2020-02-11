شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات المخالفات المالية تهز أركان «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على مراجعة الحسابات السرية التي أجراها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، مالية بأرجاء كرة القدم الإفريقية.

وقالت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية إن مراجعة الحسابات السرية أثار القلق بشأن مشروعية ملايين الدولارات التي كانت في شكل مدفوعات لمسؤولين تنفيذيين واتحادات وطنية داخل القارة.

فيما أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى وجود فساد مالى داخل الكاف، يتورط فيه عدد من مسؤولى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم. وكانت «نيويورك تايمز» قد نشرت نسخة من مراجعة حسابات خاصة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، نفذتها شركة الخدمات المالية «بى دبليو سى» خلال ولاية الأمين العام للفيفا فاطمة سمورة، التي استمرت 6 أشهر على الكاف وإدارتها بشكل فعال.

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وأشارت إلى أن التقرير يضم فترة بين عامى 2015 و2019، ورئاستى عيسى حياتو وخليفته أحمد أحمد للكاف، بينما ما زال الأخير في المنصب، وحسب المراجعة، حوّل الفيفا 51 مليون دولار لحساب بنكى في مصر، مقر المركز الرئيسى للكاف، بين عامى 2015 و2018، ضمن ما أطلق عليه «برنامج إلى الأمام»، وبحلول 18 ديسمبر 2018، وزعت 24 مليون دولار بأرجاء القارة، خضعت 10 ملايين منها، بما يصل إلى 40 دفعة نقدية، إلى المراجعة.

ووجدت «بى دبليو سى» أن 14 دفعة نقدية بقيمة 4.6 ملايين دولار «لم تحظ بتوثيق داعم، أو حظيت بتوثيق غير كاف لتحديد المستفيد والغرض والنفع الذي سيعود على الكاف».

من جانبه، أكد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، أنه سيستمر في الإصلاح الهيكلى الذي يقوم به، رغم محاولات البعض عرقلته من خلال الصحافة «حسب وصف بيان الكاف»، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع مروجى الادعاءات غير الصحيحة، التي لا أساس لها من الصحة، وتم تداولها على مدار الأيام الأخيرة عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعى. وقال الكاف في بيانه الرسمى: «إدراكًا منا لأوجه القصور في إدارة شؤون الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، وما يحمله الكاف من إرثٍ ثقيل لأكثر من ثلاثين عامًا، فقد وافقت اللجنة التنفيذية بالكاف، على إطلاق مراجعة عامة في 11 إبريل من العام الماضى 2019، لمدة ستة أشهر بناءً على طلب من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، لتسريع الإصلاحات».

وأضاف الكاف في بيانه: «تم اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية، قبل، وأثناء مدة الستة أشهر، بالمشاركة مع (فيفا)، فيما يتعلق بالحوكمة، والإدارة اليومية لشؤون الكاف، ولذلك فسوف نستمر في طريق الإصلاح، لنواكب أفضل المعايير الدولية». وشدد الكاف على أن تغيير ما كان يحدث على مدار عدة عقود ماضية، لا يمكن أن يتحقق في غضون بضعة أسابيع، مؤكدًا على عزم اللجنة التنفيذية الانتهاء من التطوير والهيكلة، خلال فترة ولايتها. وحددت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، يوم 14 فبراير الجارى لعقد جلسة لإقرار خارطة الطريق لعامى 2020، و2021، والتى ستأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة، والتى من بينها التقارير التي أعدتها فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا. وعلمت «المصرى اليوم» أن أيام أحمد أحمد، هانى أبوريدة ومعاذ حجى، وبعض قيادات الاتحاد الإفريقى، أصبحت معدودة في إدارة «كاف»، من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وذلك بسبب عدم الرضا عن أدائهم في إدارة ملف الكرة الإفريقى خلال الفترة الماضية، إلى جانب الغضب العارم من جانب إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى بسبب عدم تجديد رئيس الاتحاد الإفريقى لـ«فاطمة سامورا»، وإنهاء مهمتها مؤخرًا. وتعرض أحمد أحمد رئيس «كاف» لانتقادات عنيفة من جانب السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الذي أبدى استياءه الشديد من انتشار الفساد والرشاوى في الكرة الإفريقية، واستخدام «كاف» السيئ لأموال الدعم التي يحصل عليها من «فيفا».