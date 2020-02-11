شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُسلّح لاعبيه بـ3 نصائح قبل السفر في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك إلى العاصمة القطرية «الدوحة» استعدادا لمواجهة الترجى التونسى، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقى.

ومن المقرر أن تطير بعثة القلعة البيضاء عن طريق «الترانزيت» إلى عمان «الأردن» أولًا قبل أن تتوجه بعدها إلى العاصمة القطرية «الدوحة»، حيث من المنتظر أن يصل أبناء ميت عقب عصر اليوم.

من جانبه، عقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادى، جلسة خاصة مع لاعبى الفريق بعد انتهاء مران الأمس، حيث وجه لهم ثلاث نصائح، أولًا وهو الالتزام بقيم وأخلاق القلعة البيضاء وعدم الخروج على النص مهما كانت الاستفزازات، ثانيًا عدم الاعتراض على الحكم، وثالثًا خوض المباراة بروح رياضية وعدم الاحتكاك بلاعبى الترجى واللعب من أجل الفوز فقط.

من جانبها، أكدت رابطة مشجعى نادى الزمالك في قطر أنها تستعد وتجهز لذلك الحدث، مشددة على أن هذا الحدث الأهم لهم ليس كونه كأس السوبر بل استضافة نادى الزمالك نفسه في قطر.

وأشارت الرابطة إلى أنهم سينتظرون بعثة القلعة البيضاء في المطار، حيث من المقرر أن يكون استقبالا عالميا يليق بنادى الزمالك، كما سيكون هناك تيشيرتًا مخصصًا للرابطة، موضحة نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير البيضاء.

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على جانب آخر، أكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى، أنه أغلق صفحة مواجهة الإسماعيلى بشكل كامل للتركيز على لقاء الترجى التونسى بكأس السوبر الإفريقى.

وقال كارتيرون: «سعيد بالفوز على الإسماعيلى، قبل مواجهة الترجى، وأحلم بالتتويج باللقب الأول مع القلعة البيضاء، لذلك سأبذل كل جهدى في موقعة السوبر الإفريقى».

وأضاف المدير الفنى الفرنسى: «مباراة السوبر الإفريقى فرصة رائعة لنا، التجهيز لها سيكون كأننا نخوض مباراة نهائية لبطولة كبرى، التحضير النفسى لهذا اللقاء هام جدًا».

في سياق آخر، رحب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بتأجيل مباراة القمة أمام النادى الأهلى، والتى من المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى، وذلك بسبب مواجهة الترجى في ذهاب دور ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامته يوم 29 من الشهر ذاته.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن إدارة النادى أخطرت الاتحاد الإفريقى برغبتها في خوض مباراة الفريق الأبيض ضد الترجى التونسى يوم 29 فبراير الجارى على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الترجى ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا يوم 29 من الشهر الجارى، على أن تقام مباراة الإياب أوائل شهر مارس المقبل. وقال أمير مرتضى: «أبلغنا الكاف بشكل رسمى برغبتنا في خوض مباراة الترجى على ملعب استاد القاهرة يوم 29 فبراير الجارى». وأضاف: «لم يتم إخطارنا بالقرار النهائى حتى الآن، الجهات الأمنية هي من ستحدد الملعب، قد يرفض الأمن خوض المباراة على استاد القاهرة، ويطلب تحديد ملعب آخر».