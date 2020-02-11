شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسلم اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدورى، والمقرر لها 24 فبراير الجارى، باستاد القاهرة. وخاطب اتحاد الكرة رسمياً ناديى الأهلى والزمالك بموعد مباراتهما، التى تقرر لها أن تنطلق فى السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة. وأبدى قطبا الكرة المصرية ترحيبهما بخوض المباراة على أرض ملعب استاد القاهرة، خصوصا أن الناديين سبقا أن طلبا خوض مباريات الدورى الخاصة بهما على نفس الملعب. ومن المقرر أن يدخل الفريقان فى معسكر مغلق عقب العودة من الإمارات وخوضهما مباراة السوبر المصرى، المقرر لها 20 فبراير، وذلك استعدادًا لمباراتهما فى بطولة الدورى التى تعد بطولة خاصة لكل منهما، ويسعى كل فريق لحسمها لصالحه بصرف النظر عن موقفهما فى المسابقة.

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