شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وبيراميدز.. «لقاء الجريحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف، عند الخامسة والنصف، مساء اليوم «الثلاثاء»، الفريق الكروى الأول بنادى المقاولون العرب، فريق بيراميدز، على أرض ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

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ومن المتوقع أن تكون مباراة اليوم قمة فى الإثارة والندية، بين لاعبى الفريقين، خصوصا بعد المستوى الطيب الذى قدمه ذئاب الجبل تحت قيادة عماد النحاس وتواجدهم فى مركز الوصافة باستمرار، فضلا عن رغبة الضيوف فى تعويض خسارتهم الأخيرة أمام الأهلى واللحاق بركب المنافسة أو احتلال أحد مراكز المؤهلة للمشاركة فى بطولة إفريقيا الموسم المقبل.

يدخل المقاولون العرب المباراة محتلا المركز الثانى بـ32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث، وإن كان للأخير مباراة مؤجلة، ويسعى النحاس مع لاعبيه إلى اقتناص النقاط الثلاث لاستعادة ذاكرة الانتصارات والتى غابت الجولة الماضية أمام إنبى.

فى المقابل يخوض بيراميدز المباراة فى ظل ظروف صعبة، بعد تعرض الثنائى أحمد أيمن منصور ورجب بكار للإيقاف بعد طردهما فى المباراة الأخيرة، فضلا عن عدم جاهزية اريك تراورى ومحمد فاروق وحاجتهما لبعض الوقت لاستعادة خطورتهما، وأكد محمود فتح الله، مدرب الفريق، أن مباراة المقاولون تمثل عنق زجاجة لفريقه، خصوصا أنها تأتى أمام فريق مميز وقدم نتائج مبهرة هذا الموسم، بجانب رغبة فريقه فى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأخيرة أمام الأهلى.