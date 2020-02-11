شكرا لقرائتكم خبر عن «أخطر لاعبى الريدز».. «ليفربول إيكو» تبرز «لمسات» صلاح أمام المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت صحيفة ليفربول إيكو إحصائية دقيقة عن لمسات محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، مع فريقه، لافتة إلى أن التقرير يتضمن عدة مفاجآت تتعلق بالفرعون المصرى.

قالت الصحيفة: «فى كل مرة يحصل نجم ليفربول على الكرة يفعل شيئا ما، وبات إبعاده عن الوصول للكرة أمرا صعبا».

واستعرضت «ليفربول إيكو» أرقام صلاح خلال مباراة ساوثهامبتون التى فاز بها الريدز برباعية دون رد وسجل صلاح هدفين.

Advertisements

قالت الصحيفة إن صلاح لمس الكرة 44 مرة خلال 90 دقيقة، نجح فى تسجيل هدفين من 4 تسديدات على المرمى وقام بثلاث تمريرات حاسمة لزملائه منها فرصة خطيرة كادت تسكن شباك المنافس. فى المقابل، لمس أليسون حارس مرمى ليفربول الكرة خلال المباراة ذاتها 54 مرة، بينما كان لأندرو روبرتسون ظهير الفريق الأيسر 97 لمسة. وأضافت الصحيفة أن البرازيلى روبرتو فيرمينو حصل هو الآخر على 46 لمسة للكرة خلال المباراة، وقدم 3 تمريرات لزملائه، ووصفته بأنه لاعب لا يصدق.

وواصلت «ليفربول إيكو» إحصائيتها مستندة على مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، التى فاز بها الريدز بهدفين دون رد، وقالت إن صلاح لمس الكرة 50 مرة، فيرمينو 70 وجوردان هندرسون 157 لمسة، بينما سجل «مو» هدفًا من ركلة جزاء وقام بصناعة الهدف الثانى لزميله تشامبرلين.

وتابعت: «خلال مباراة مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد فى منتصف يناير الماضى، لمس اللاعب المصرى الكرة 53 مرة، وساديو مانى 55 مرة، وألكسندر- أرنولد 82 مرة، وروبرتسون 97 مرة». وأكملت: «من خلال الـ53 مرة لصلاح، نجح فى خلق 3 فرص على مرمى مانشستر يونايتد، وقام بالتسديد 4 مرات وسجل هدفًا فى مرمى المنافس».

وقالت الصحيفة: «لم تختلف قصة صلاح فى مباراتى شيفيلد يونايتد واتفورد عن السابق، فضد شيفيلد كانت لديه 46 لمسة، ومانى 55، وفيرمينو 66، وفيرجيل فان دايك 155، ونجح فى تسجيل هدف فريقه الأول، وأمام واتفورد لمس مو الكرة 45 مرة وسجل هدفى المباراة. فى المقابل لمس مانى الكرة 61 مرة، فيرمينو 55، وجو جوميز 121 لمسة».

وأتمت الصحيفة تقريرها مشيرة إلى أن منافسى ليفربول على علم تام بالتهديد الذى يحمله صلاح عندما يكون فى المباراة، وعكفت الفرق تلو الأخرى على إبعاده وتحجيمه من خلال المدافعين فى محاولة لإخماد هجماته. كما ذكرت «ليفربول إيكو» أن انخفاض أرقام صلاح الفردية فى الموسمين الماضيين عن موسمه الأول يعود إلى محاولات الفرق المنافسة لمنع «مو» من الوصول إلى الكرة، بل محاولة منعه من الحصول على نصف فرصة بسبب قدرته القاتلة فى الثلث الأخير من الملعب.