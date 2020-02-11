شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتى يعلن الاستسلام أمام «الريدز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، إن فريقه استسلم فى وقت مبكر خلال حملة الدفاع عن لقبه مما سمح لفريق ليفربول بالانقضاض على صدارة الدورى الإنجليزى الممتاز. ويحتل ليفربول صدارة جدول بريميرليج برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة إيفنينج ستاندرد قال برناردو: «أعتقد أننا تراجعنا فى وقت مبكر، وهذا هو السبب وراء تخلفنا عن ليفربول بفارق +20 نقطة، لم يكن ينبغى علينا فعل ذلك ولم يكن عن قصد».

وأضاف: «شعرنا بخيبة أمل وتراجعت نتائجنا، إنه أمر صعب لأننا اعتدنا على الفوز وفى الموسم الماضى فزنا بكل شىء فى إنجلترا».

وتابع: «عندما تبدأ موسمًا جديدًا، فأول شىء تنافس عليه هو الدورى الإنجليزى الممتاز، إنها المنافسة الرئيسية والأكثر أهمية للجماهير، لم نتوقع أن نبتعد عن ليفربول فى يناير أو فبراير».

وأكمل: «فى اللحظات المهمة، لم نكن محظوظين كما كان الحال فى المواسم الماضية، نحن نقاتل حتى اللحظة الأخيرة، واعتاد ليفربول التسجيل فى اللحظة الأخيرة هذا الموسم، هذه التفاصيل الصغيرة فى كرة القدم تصنع الفرق».

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جدير بالذكر أن مانشستر سيتى خلال آخر 3 مواسم تحت قيادة بيب جوارديولا حقق بطولة الدورى الإنجليزى (مرتين)، كأس الرابطة الإنجليزية (مرتين)، كأس الدرع الخيرية (مرتين) وكأس الاتحاد الإنجليزى (مرة واحدة).

نادى ليفربول حصد 13 لقبًا على مستوى القارة الأوروبية، حيث فاز بألقاب أوروبية أكثر من أى ناد إنجليزى آخر، بعدما حقق لقب دورى أبطال أوروبا 6 مرات آخرها عام 2019، متأخرًا عن ريال مدريد بسبعة ألقاب وعن إيه سى ميلان بلقب واحد، وفاز بلقب كأس الاتحاد الأوروبى 3 مرات، وفاز أيضًا بلقب كأس السوبر الأوروبى 4 مرات. أما من ناحية التصنيف الأوروبى فيحتل المرتبة 42 على مستوى الفرق الأوروبية، وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، معتمدا على النتائج التى حققها فى المسابقات الأوروبية فى السنوات الخمس الأخيرة.

محليًا، ليفربول هو ثانى أكثر الأندية الإنجليزية فوزًا بلقب الدورى بـ18 بطولة، متأخرًا عن مانشستر يونايتد ببطولتين والذى فاز بلقب بالدورى 20 مرة. أيضًا حصل ليفربول على بطولة دورى لانكشاير مرة وحيدة فى عام 1892، وفاز بلقب الدورى الدرجة الثانية 4 مرات. أما على مستوى الكؤوس فقد حصد الفريق على 15 لقبًا فى درع الاتحاد الإنجليزى، و7 ألقاب فى كأس الاتحاد الإنجليزى، و8 ألقاب فى كأس الرابطة الإنجليزية. ليصبح بذلك مجموع بطولاته المحلية حوالى 54 لقبًا. بعد تأسيس نادى ليفربول فى عام 1892، شارك فى دورى كرة القدم فى السنة التى تلتها. وتعتبر الفترة الأكثر نجاحًا لليفربول كانت فى السبعينات والثمانينات، عندما قاد بيل شانكلى وبوب بيزلى النادى لتحقيق أحد عشر لقب دورى وسبع كؤوس أوروبية. ليفربول لديه منافسات طويلة مع جاره إيفرتون ومانشستر يونايتد. يلعب الفريق بالملابس الحمراء منذ عام 1964 عندما غيّر بيل شانكلى ملابس الفريق من القميص الأحمر والسروال الأبيض إلى اللون الأحمر. نشيد النادى هو «لن تسير لوحدك أبدا» الذى يقوم الجمهور بغنائه قبل بداية كل مباراة على أرضه.

يلعب نادى ليفربول كل مبارياته الرسمية فى ملعب الأنفيلد (بالإنجليزية: Anfield)، والذى يتسع لحضور 54.074 متفرجا. يعتبر نادى إيفرتون الغريم التاريخى لنادى ليفربول، حيث تجمع بينهما مباراة ديربى شهيرة تعرف بديربى الميرسيسايد، والذى يمثل ديربى بين أفضل فريقين فى مدينة ليفربول.

من جهة أخرى، يعتبر نادى مانشستر يونايتد العدو اللدود لنادى ليفربول، فتلك المواجهات تعتبر من أهم المنافسات الرياضية فى كرة القدم الإنجليزية، حيث تجمع أكثر ناديين تحقيقًا للألقاب، حيث حقق مانشستر يونايتد 62، بينما حقق ليفربول 59 بطولة، وقيل عنها إنها «المباراة الأكثر شهرة فى كرة القدم الإنجليزية».

جماهير النادى كانت طرفا فى كارثتين، الأولى كانت كارثة ملعب هيسل فى عام 1985، عندما انهار جدار تحت ضغط الجمهور الهاربين فى ملعب هيسل، نتيجة لأعمال شغب قبل بداية مباراة نهائى كأس الأندية الأوروبية البطلة 1985 بين نادى ليفربول الإنجليزى ونادى يوفنتوس الإيطالى. مما تسبب فى وفاة 39 شخصًا وإصابة 600 شخص. أما الثانية فكانت كارثة هيلسيبره فى عام 1989 فى ملعب هيلسيبره، ملعب نادى شيفيلد وينزداى، خلال مباراة كرة قدم بين نوتينجهام فورست ونادى ليفربول ضمن الدور قبل النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم. مما تسبب فى وفاة 96 شخصًا وإصابة العديد من الأشخاص.