شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: حققنا المطلوب أمام الطلائع.. وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وحقق ما كان يريده من حيث النتيجة والأداء وتسجيل الأهداف.

وأشاد عبدالحفيظ بمستوى لاعبي الأهلي في المباراة، مؤكدًا أنهم جميعًا لديهم روح قتالية عالية ويسعون دائمًا للعب وتحقيق الانتصارات.

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وأضاف: «في كل ملاعب العالم نجد فرصًا ضائعة وهذا أمر طبيعي في كرة القدم.. الأمر يكون سلبيًّا إذا كان بسبب تهاون من اللاعبين، ولكن عندما يكون الأمر سوء توفيق فهذا شيء طبيعي ونقطة إيجابية، لأننا نهاجم بقوة ونسعى للتسجيل دائمًا.. الفريق يقدم كرة قدم جماعية رائعة ولا وجود للعب الفردي».

وأشار سيد عبدالحفيظ إلى أن رمضان صبحي بات قريبًا للغاية من العودة للعب، مؤكدًا أنه قد يشارك في التدريبات الجماعية السبت المقبل.

اختتم عبدالحفيظ حديثه مؤكدًا إقامة لقاء القمة في موعده المحدد سلفًا 24 فبراير الجاري، مؤكدًا أن الأهلي يريد خوض المباراة في موعدها، لأنه يحترم مواعيد وارتباطات جدول الدوري.