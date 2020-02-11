شكرا لقرائتكم الغندور: تطبيق الفار يحتاج 27 حكما من حاملي الرخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة اسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم"

وفي صدد آخر، قال الغندور إن أي نادي من حقه شكوى الحكم في حال ظلمه، مؤكدا: "لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادي لاحقا".

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