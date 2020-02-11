شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا: لم أحصل على دعم مادي ومعنوي يناسب ما قدمته للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مؤمن زكريا نجم الأهلي، أنه لم يحصل على الدعم المادي والمعنوي الذي يناسب ما قدمه للنادي بعد الإصابة التي تعرض له وأبعدته عن الملاعب.
قال زكريا في تصريحات تلفزيوينة: "لم ألق الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدمت به الأهلي، لا أرغب في الحديث عن أي شئ يغضب الجماهير مني".
وتابع: "أشكر الجماهير المصرية عمومًا على دعمها وخاصة جماهير الأهلي التي تساندني دائمًا، وأتمنى العودة لهم في أقرب وقت".
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