شكرا لقرائتكم جمال الغندور :الـ"var" تطبيقه صعب والحكم يعاقب في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة اسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم"

وفي صدد آخر، قال الغندور إن أي نادي من حقه شكوى الحكم في حال ظلمه، مؤكدا: "لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادي لاحقا"