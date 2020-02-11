شكرا لقرائتكم جمال الغندور :الـ"var" تطبيقه صعب والحكم يعاقب في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري.
وأوضح جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية: "تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة اسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم"
وفي صدد آخر، قال الغندور إن أي نادي من حقه شكوى الحكم في حال ظلمه، مؤكدا: "لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادي لاحقا"
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