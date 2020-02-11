شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا للجماهير: "ادعولي ولحد دلوقتي معرفش عندي إيه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أنه حتى الآن لا يعلم ما هي إصابته، موضحًا أنه في طريقه للسفر إلى أمريكا خلال ساعات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.
قال زكريا في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى من الجماهير أن تدعو لي بالشفاء، لم يتم حقني أو أي شئ من هذا القبيل".
وواصل زكريت أن ترتيبات التأشيرة وتنسيق المواعيد مع الطبيب الذي سيخضع للكشف معه سبب تأخير السفر، مشيرًا إلى أنه غير مُحدد المدة التي سيخضع فيها للعلاج في أمريكا، ولافتًا إلى أنه سيخضع للعلاج في مستشفى بواشنطن.
وأفاد أنه لا أحد يعلم بسفره إلى أمريكا سواء في مجلس إدارة الأهلي أو فريق الكرة.
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