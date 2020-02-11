شكرا لقرائتكم هاني سعيد: عقوبات بيراميدز مبالغ فيها.. ولو الأهلي عايز الشناوي يقدم عرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسبب أحداث مباراة فريقه ضد الأهلي بالجولة الماضية من عمر الدوري وما شهدها من اعتراضات على قرارات إبراهيم نور الدين حكم المباراة.

قال سعيد في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت، "نحتاج لجهود كل اللاعبين الذين تم إيقافهم وحالات الإيقاف ستؤثر على أداء الفريقـ وسنتقدم بمذكرة تظلم غدا الثلاثاء على هذه القرارات المبالغ فيها، وأتمنى أن يتعامل مسئولي الجبلاية مع التزام بعين الاعتبار.

وعن انفعاله عقب مباراة الأهلي أوضح فسر: انفعالي ناتج عن أمور خارجة عن ارادتي ، وأعتذر عن عصبيتي التي كنت عليها بعد مباراة الأهلي ، ومن الوارد أن يخرج اللاعبين عن هدوئهم بسبب قرار معين وهناك مواقف معينة لا يستطيع أحد التحكم في هدوئه.

شدد على أن إيقاف 5 لاعبين مبالغ فيه وكلهم لاعبين مهمين ولا اشك في نزاهة لجنة الانضباط، موضحا أن هدفه تحقيق لقب الكونفدرالية الإفريقية ونتمنى التوفيق للفريق في مشواره الافريقي من اجل الوصول للهدف المنشود.

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وحمل المدير الرياضي لبيراميدز ضغط المباريات السبب في تذبذب أداء فريقه في مسابقة الدوري حيث أن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام ، وقد يكون التركيز المبالغ فيه في الكونفدرالية اثر على مسيرة بيراميدز في الدوري.

وعن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع أحمد الشناوي رد قائلا، "لو الأهلي عايز الشناوي يقدم عرض ولكن ليس معناه ان بيراميدز لا يحتاج اللاعب، مشددا على أن الدوري في احتياج شديد لتطبيق تقنية الفيديو.