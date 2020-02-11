شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا قبل سفره لأمريكا: حتى الآن لا أعلم نوع المرض الذى أعانى منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي، أنه حتى الآن لا يعلم نوع المرض الذي يعاني منه رغم خضوعه لعدة فحوصات وبرامج علاجية تحت إشراف أكبر خبراء الطب في العالم، موضحًا أنه في طريقه للسفر إلى أمريكا خلال ساعات للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

قال زكريا في تصريحات تلفزيونية: "أتمنى من الجماهير أن تدعو لي بالشفاء، لم يتم حقني أو أي شئ من هذا القبيل"، وواصل زكريا أن ترتيبات التأشيرة وتنسيق المواعيد مع الطبيب الذي سيخضع للكشف معه سبب تأخير السفر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه غير مُحدد المدة التي سيخضع فيها للعلاج في أمريكا، لافتًا إلى أنه سيخضع للعلاج في مستشفى بواشنطن.

وأكد مؤمن زكريا نجم الأهلي، أنه لم يحصل على الدعم المادي والمعنوي الذي يناسب ما قدمه للنادي بعد الإصابة التي تعرض له وأبعدته عن الملاعب.

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وأضاف صانع العاب الأهلي: "لم ألق الدعم المادي والمعنوي بالقدر الذي خدمت به الأهلي، لا أرغب في الحديث عن أي شئ يغضب الجماهير مني".

وتابع: "أشكر الجماهير المصرية عمومًا على دعمها وخاصة جماهير الأهلي التي تساندني دائمًا، وأتمنى العودة لهم في أقرب وقت".

ولعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل 42 هدفًا وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، وأكد خالد محمود طبيب الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو أى نوع من إصابة الملاعب، موضحًا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.