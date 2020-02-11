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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 10/2/2020، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، فوز الأهلي علي طلائع الجيش بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، وقفشة. انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، وقفشة. باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعلن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر، غداً، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي.. أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي. Advertisements أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الدورى استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الإنتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السويس ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى ، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و 62 و 70 من عمر المباراة حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وانبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى، والتي أقيمت باستاد طنطا الرياضي. أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والترجى التونسي بكأس السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير الجارى.

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