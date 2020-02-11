شكرا لقرائتكم خبر عن "إنت جاوى وناوى".. وراء طرد الشيشينى فى مباراة الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن نص حديث سامى الشيشينى المدرب العام للفريق، مع محمود عاشور، حكم مباراة أبناء ميت عقبة مع الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وشهدت خلالها إشهار الحكم لكارت أحمر للشيشينى وطرده خلال الشوط الأول.

كشف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن سامى الشيشينى قال نصا للحكم محمود عاشور: "أنت جاى وناويها لينا" وكررها مرة ثانية وهو ما تسبب فى إشهار عاشور للكارت الأحمر لمدرب الأبيض خلال مباراة الدراويش.

Advertisements

وبدأ الزمالك، اليوم، الاثنين، التحضيرات لمواجهة الترجى التونسى، التى ستجمع الفريقين، فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى بطولة السوبر الأفريقى، بقطر، بعد غلق صفحة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفريق فوزًا صعبًا على الإسماعيلى لينجح الأبيض فى مواصلة انتصاراته فى مسابقة الدورى هذا الموسم، حيث حافظ الزمالك على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما احتل المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا، ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن المقاولون صاحب المركز الثانى برصيد 32 نقطة، إلا أن الأخير لعب 16 مباراة.

ويرتبط الزمالك بمجموعة من المنافسات المتتالية عقب مواجهة الترجى يستهلها بمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى بالإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر يوم السبت المقبل، من أجل السفر إلى أبو ظبى يوم 17 من شهر فبراير الجارى لمواجهة الأهلى، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، والمقرر إقامتها يوم 20 من الشهر ذاته.