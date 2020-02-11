شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز النادي الأهلي صدارته لجدول بطولة الدوري بعد الفوز اليوم الإثنين 10/2/2020، بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة عشر بالبطولة.

وأقيمت اليوم 3 مباريات، حيث طنطا يتعادل مع إنبى سلبيًا، والمصري يفوز علي دجلة بثلاثية، والأهلي يفوز علي الطلائع بثلاثية نظيفة.

ووصل النادي الأهلي للنقطة 42 ليواصل الانفراد بالمركز الأول وبفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني في جدول بطولة الدوري.

أهداف مباريات اليوم طنطا يتعادل مع إنبى 0/0 بالدورى

حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وانبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى، والتي أقيمت باستاد طنطا الرياضي، حيث فشل كل من الفريقين لتجيل في مرمى الفريق الآخر.

المصرى يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية فى مرمى دجلة Advertisements استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الانتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما باستاد السويس ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و62 و70 من عمر المباراة ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد إلى 20 نقطة في المركز العاشر للدورى، بينما تجمد رصيد أبناء دجلة عند 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

الأهلي يعبر الطلائع بثلاثية ويغرد منفردًا في صدارة الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة 85 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة، َوالتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 42 في منفردًا بصدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 15 محتلاً المركز الرابع عشر، بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع علي معلول، رامي ربيعة، محمود متولي، محمد هاني، خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة وفي الهجوم أحمد الشيخ، جيرالدو، جونيور أجاي، بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من حمد بسام، علي الفيل، خالد سطوحي، كريم طارق، عمرو جمال، أحمد سمير، تالنداي، محمد ناصف، مهند مصطفى، أحمد السيد عبدالرحمن، فرانك ستيفن، أبو بكر ديارا.