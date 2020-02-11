شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 10/2/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 10/2/2020، العديد من الأخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها، نفاد تذاكر السوبر الأفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى. نفاد تذاكر مواجهة الزمالك والترجى في السوبر الأفريقى نفدت تذاكر السوبر الأفريقى المحدد له يوم الجمعة المقبل، بين الزمالك والترجى التونسى، فى المباراة التى ستقام على ملعب الغرافة القطرى حسم التعادل السلبى نتيجة مباراة طنطا وانبى التي جمعت الفريقين اليوم بالجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى، والتي أقيمت باستاد طنطا الرياضي أعلن الاتحاد الأفريقى "كاف" عن الطاقم التحكيمى لمباراة الزمالك والترجى التونسي بكأس السوبر الأفريقى المقرر لها 14 فبراير الجارى. صور.. وزير الرياضة يشهد حفل بريزينتيشن لتكريم منتخب اليد بطل أفريقيا وصل الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة لحضور حفل شركة بريزنتيشن ، برئاسة منتصر النبراوى، لتكريم منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس. أعلن مسئولو نادي بيراميدز، التزام النادي باتخاذ كافة الطرق القانونية، والتظلم لدى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، ضد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط والأخلاق تجاه لاعبي النادي على خلفية مباراة بيراميدز أمام الأهلي. شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، حفل إفتتاح البطولة الإفريقية للريشة الطائرة للكبار، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة الدولي. Advertisements انتهت أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها جونيور أجاي في الدقيقة 33 وعمرو السولية في الدقيقة 69، وقفشة أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المقاولون العرب والتي تقام في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قراراتها بشأن مباراة الزمالك وحرس الحدود التي جرت يوم 5/2/2020 باستاد القاهرة الدولي. أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قراراتها بخصوص أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز الأخيرة فى الدورى استعاد فريق المصرى البورسعيدى نغمة الإنتصارات على حساب وادى دجلة بالفوز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما بإستاد السويس ضمن فاعليات الجولة السابعة عشر للدورى ، عن طريق أحمد ياسر ومفتاح طقطق والشيخ موكورو في الدقائق 32 و 62 و 70 من عمر المباراة باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعلن قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى قطر، غداً، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي..

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