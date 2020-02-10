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شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري المصري: الأهلي يحقق فوزا سهلا على طلائع الجيش والان مع التفاصيل
الإثنين 10 فبراير 2020
ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري لكرة القدم، فاز الأهلي على طلائع الجيش 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب القاهرة الدولي.
استمر التعادل السلبي 0-0 لنصف ساعة، حتى افتتح التسجيل اللاعب جونيور أجاي في الدقيقة 33 ومنح التقدم للأهلي في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.
وفي الشوط الثاني، سجل عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 69، وأضاف الهدف الثالث اللاعب محمد مجدى افشة في الدقيقة 85.
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