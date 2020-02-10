انت الان تتابع ثلاثة أسباب وراء نجاح كلوب مع ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح كلوب في زرع عزيمة قوية في نفوس لاعبي ليفربول.

في الوقت الذي يقترب فيه ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً، يُحسب لمدرب "الريدز" يورغن كلوب قدرته على تحويل ليفربول إلى فريق يصعب هزيمته.

يواصل ليفربول مسيرته الرائعة هذا الموسم، فقطار متصدر "البريميرليغ" يتجاوز بنجاح باهر محطات الفرق المنافسة الواحدة تلو الآخرى، إذ تبدو طريق "الريدز" معبدة نحو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الفريق منذ حوالي 30 عاماً.

ويعد مدرب ليفربول يورغن كلوب من أهم صناع نجاح الفريق، حيث يجني المدرب الألماني الآن ثمار العمل الشاق، الذي استهله مع الفريق منذ حوالي خمس سنوات، في ظل توقعات بارتفاع غلة ليفربول من الألقاب في وقت قريب للغاية.

جوع للألقاب

يُحسب ليورغن كلوب نجاحه في تكوين فريق جائعاً لتحقيق الألقاب، فقد حول المدرب الألماني غياب ليفربول عن الألقاب في السنوات الأخيرة إلى حافز، من أجل اعتلاء منصات التتويج المحلية والقارية ومواصلة كتابة التاريخ.

وظهرت رغبة يورغن كلوب لتحقيق الألقاب بشكل كبير، بعد فوز ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا قبل شهور، على حساب فريق توتنهام العنيد. وقال كلوب آنذاك في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة، إن الفوز بالكأس "ذات الأذنين" مجرد بداية فقط، حيث يطمح لتحقيق المزيد من الألقاب.

الإلمام بالتفاصيل

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يُعد يورغن كلوب من بين المدربين، الذين يولون أهمية كبيرة للتفاصيل في عالم الساحرة المستديرة، حيث لا يدع المدرب الألماني أي شيء تقريباً للحظ، ويؤمن بضرورة التخطيط بدقة كبيرة لكل ما يتعلق بالفريق سواء داخل أو خارج الملعب.

وعن إلمام كلوب بالتفاصيل، يقول لاعب ليفربول السابق ديرك كويت "دقته في التحضير للمباريات لا تصدق...إنه يبعد الأشياء التي تصرف الانتباه عن اللاعبين من أجل القيام بدورهم والفوز في المباريات".

وأضاف الدولي الهولندي السابق في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية "يعتقد الناس أنه من الطبيعي فوز ليفربول في مبارياته كل أسبوع، لكن هذا ليس صحيحاً"، وأردف: "الحقيقة هي أن النادي والمدرب انشغلوا ببناء كل شيء منذ سنوات".

صفقات مميزة والصبر

أيضاً، يعتبر إبرام صفقات مميزة من بين أسباب نجاح يورغن كلوب مع ليفربول، فقد أدرك كلوب في وقت مبكر للغاية أماكن ضعف "الريدز"، وحاجته لتدعيم صفوفه بلاعبين يتأقلون مع منظومته التكتيكية، ويطبقون أفكاره على المستطيل الأخضر، حيث لم يتردد الفريق في فتح خزائنه بسخاء من أجل ضم الحارس البرازيلي أليسون، وأحسن مدافع في العالم حاليا فان دايك وغيرهم.

زيادة على ذلك، يمنح كلوب صفقات الفريق الجديدة الوقت الكافي بهدف التأقلم مع طريقة لعبه، والوصول بشكل تدريجي إلى قمة مستواهم، وهو ما يعكسه تصريح كلوب الأخير بخصوص لاعبه الجديد تاكو مينامينو.

وقال المدرب الألماني، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية "لن نبدأ في القول له منذ الآن عليك أن تفعل هذا أو ذلك. نريده أن يكون طبيعيا قدر الإمكان"، وأضاف: "سيكون من الجيد أن نمنحه بعض الوقت".