شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر بعد الفوز على الطلائع: فارق النقاط العشر مع المقاولون لا يشغلني حاليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أنه نجح في أن يكون مستوى بدلاء فريقه مثل الأساسيين، مما يؤدي إلى عدم انخفاض المستوى في حال إجراء أي تعديلات على التشكيل.

وأشار فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد مواجهة الأهلي مع طلائع الجيش، إلى أن رمضان صبحي سيعود للتدريبات الجماعية خلال يومين على الأكثر.

وقال المدير الفني السويسري: «اللاعبون يجب أن يكونوا في أعلى حالة من التركيز خلال المباريات من أجل تقديم أداء جيد، اللاعب البديل يجب أن يكون ذهنه حاضرًا للإبداع عند المشاركة».

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وأكمل: «هذا هو ما نفعله مع جميع اللاعبين بنفس الشكل، ولذلك لا نجد اختلاف بين اللاعب الأساسي والبديل، والجميع يؤدي بنفس القوة والأداء».

وأضاف: «من الصعب تحديد اللاعبين الذين سيخوضون مواجهة المصري، وبدون ذكر اسماء بعينها سواء حسام عاشور أو غيره».

وأردف: «رمضان صبحي حالته تتحسن خلال الفترة الحالية، وخلال يوم أو اثنين على الأكثر سيتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية».

واختتم: «فارق النقاط العشر مع المقاولون لا يشغلني حاليًا، أخوض كل مباراة بقوة وبأفضل تشكيل من أجل تحقيق الفوز فقط».